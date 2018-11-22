شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع للأهلي أمام الوصل في البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الاهلى فى الخامسة والنصف عصر اليوم الخميس بتوقيت القاهرة اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره الوصل الاماراتى بإياب دور الستة عشر للبطولة العربية على ستاد زعبيل ، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت فى الاسكندرية بالتعادل الايجابى 2-2 ، ويحتاج الأهلى للفوز أو التعادل بنتيجة 3-3 أو أكثر ليتأهل إلى الدور ربع النهائى.

مباراة الليلة هى الظهور الأول للمارد الأحمر بعد توديع لقب البطولة الأفريقية لصالح الترجى التونسى 4-3، وهو الحدث الذى أصاب مشجعى ولاعبى الفريق بدوامة من الحزن.

سيفتقد الفريق الأحمر لخدمات الظهير الأيمن المخضرم أحمد فتحي للإصابة، بجانب علي معلول وجونيور أجاي اللذين لم يكتمل شفائهم حتى الآن، بالإضافة إلى مدافع الفريق محمد نجيب وعمرو السولية ومحمد هاني لنفس السبب، ولن يفتقد الأهلي أي لاعب بسبب الإيقاف.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى :

محمد الشناوي

أيمن أشرف - ساليف كوليبالي - سعد سمير - كريم نيدفيد

هشام محمد - حسام عاشور

إسلام محارب - وليد سليمان – محمد شريف

وليد أزارو.