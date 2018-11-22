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شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع للأهلي أمام الوصل في البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يدخل فريق الاهلى فى الخامسة والنصف عصر اليوم الخميس بتوقيت القاهرة اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره الوصل الاماراتى بإياب دور الستة عشر للبطولة العربية على ستاد زعبيل ، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت فى الاسكندرية بالتعادل الايجابى 2-2 ، ويحتاج الأهلى للفوز أو التعادل بنتيجة 3-3 أو أكثر ليتأهل إلى الدور ربع النهائى.
مباراة الليلة هى الظهور الأول للمارد الأحمر بعد توديع لقب البطولة الأفريقية لصالح الترجى التونسى 4-3، وهو الحدث الذى أصاب مشجعى ولاعبى الفريق بدوامة من الحزن.
سيفتقد الفريق الأحمر لخدمات الظهير الأيمن المخضرم أحمد فتحي للإصابة، بجانب علي معلول وجونيور أجاي اللذين لم يكتمل شفائهم حتى الآن، بالإضافة إلى مدافع الفريق محمد نجيب وعمرو السولية ومحمد هاني لنفس السبب، ولن يفتقد الأهلي أي لاعب بسبب الإيقاف.
ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى :
محمد الشناوي
أيمن أشرف - ساليف كوليبالي - سعد سمير - كريم نيدفيد
هشام محمد - حسام عاشور
إسلام محارب - وليد سليمان – محمد شريف
وليد أزارو.
في المقابل كشفت صحيفة "البيان" الإماراتية عن التشكيلة الاساسية المتوقعة لنادي الوصل التي يعتزم المدرب حسن العبدولي، المدير الفني للفريق الدفع بها.
التشكيلة الاساسية المتوقعة لنادي الوصل جاءت كالتالي:
يوسف الزعابي في حراسة المرمى، أحمد الفارسى، وحيد اسماعيل، أوه سوك، سالم العزيزي، علي سالمين، فينيسيوس، حميد عباس، هزاع سالم، ليما، كايو.
ويدير مباراة الوصل والاهلى اليوم، طاقم تحكيم مغربي بقيادة نور الدين الجعفري ويساعده كلاً من لحسن أزكاو مساعد أول، ومصطفى أكركاد مساعد ثانٍ، بينما الحكم الرابع هو عادل زوراق.
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