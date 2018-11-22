شكرا لقرائتكم كشف حساب فييرا يثير الانقسام داخل الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى حالة إنقسام شديدة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن مصير البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للدراويش .

وأصبح مصير فييرا علي كف عفريت بعد تلقي الدراويش الهزيمة الثالثة علي التوالي بالسقوط امام الانتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام أمس الأربعاء على ستاد الاسماعيلية .

ويتزعم إبراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى والمشرف العام على الكرة جبهة المؤيدين للإبقاء على فييرا مديراً فنياً للفريق نظراً لضيق الوقت حيث تتوجه بعثة الدراويش لبوروندى مساء غداً الجمعة لملاقاة فريق ماسيجير نيجوزى والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 28 من نوفمبر الجارى فى تمام الثالثة عصراً فى منافسات ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الجديدة.

48 يوماً مرت علي وجود فييرا علي رأس القيادة الفنية للاسماعيلي حيث تولي المدرب البرازيلي تدريب الدراويش فى 4 أكتوبر الماضى خلفا للمدرب الجزائري خير الدين مضوي.

قاد فييرا الاسماعيلى فى ٨ مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 2 وخسر ٣ وسجل الدراويش تحت قيادته ٩ أهداف وتلقت شباكهم ٦ أهداف .

وكانت بعض الاصوات فى مجلس الادارة قد طالبت بإقالة فييرا وإسناد المهمة بشكل مؤقت لمحمد وهبة مدير الكرة والمدرب العام .