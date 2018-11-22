شكرا لقرائتكم الحنفي يدير مباراة الزمالك والداخلية تحكيمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد الحنفي لإدارة مباراة الزمالك والداخلية، التي ستقام اليوم الخميس، ضمن الأسبوع الخامس عشر للدوري العام.

ويعاون الحنفي كلا من تحسين أبو السادات وأحمد توفيق طلب، ومحمد علاء حكماً رابعاً، وكل من سعيد حمزة ومحمد يوسف حكماً خامساً .