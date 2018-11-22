شكرا لقرائتكم 73.8 % من جماهير ريال مدريد يريدون عودة خاميس رودريجيز إلى البرنابيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة الآس الإسبانية بشأن موقف الجماهير من عودة النجم الكولومبي خاميس رودريجيز المعار إلي بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الحالي، ترحيب كبير من قبل جماهير الميرينجي.

وحسب الصحيفة فإن عودة خاميس رودريجيز إلي ريال مدريد حظي علي دعم أغلبية الجماهير بنسبة 73.8% من 43 ألف مشارك في التصويت يريدوا عودة اللاعب الكولومبي إلي قلعة سنتياجو برنابيو.

في الجانب الآخر، هنك 26.2% من المشاركين في التصويت لا يريدوا حصول خاميس رودريجيز على فرصة ثانية في ريال مدريد، حيث أن هناك 11 ألف صوتوا ضد عودة اللاعب إلي ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلي أن اللاعب الكولومبي لديه الدعم ليلعب في ريال مدريد الموسم القادم، خصوصاً بوجود سولاري. مدرب ريال مدريد يريد عودة الكولومبي الموسم القادم.

الجدير بالذكر أن الـ36 هدف و 40 أسيست الذي قام بهم خاميس في 111 مباراة مع ريال مدريد يجعلون له مكانة خاصة في قلوب جماهير النادي.

في المقابل فإن صحيفة كيكر الألمانية كشفت منذ بضعة أيام أن بايرن ميونيخ لن يقوم بتفعيل خيار شراء خاميس رودريغيز بسبب علاقته السيئة مع المدرب كوفاك. مدرب بايرن ميونيخ طلب رحيل اللاعب الكولومبي، و اللاعب يحلم بالعودة لـريال مدريد.