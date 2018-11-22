شكرا لقرائتكم الوصل يحفز جماهيره قبل ملاقاة الأهلي بزعبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الوصل الإماراتي لمواجهة مهمة أمام الأهلي في الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس، في إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، علي استاد زعبيل المباراة التي تجمع بين الفريقين والتي انتهت جولة الذهاب منها بالتعادل الإيجابي 2-2.

وعبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشر الوصل رسالة تحفيزية لمشجعيه قبل المواجهة المرتقبة، حيث جاءت الرسالة: "لنملأ مدرجات زعبيل الليلة يا فهود".

ويأمل الوصل بقيادة مدربه الوطني حسن العبدولي في تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة التقدم في بطولة كأس زايد.

ويحتاج الوصل للتعادل السلبي أو الإيجابي بهدف لمثله على أقل تقدير أو الفوز بأي نتيجة لضمان إقصاء الأهلي والصعود إلي دور الثمانية بالبطولة العربية.