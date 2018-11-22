شكرا لقرائتكم قمة الأهلي والوصل العربية تطغى على الصحافة الإماراتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفردت الصحافة الاماراتية الصادرة اليوم، الخميس، مساحات واسعة للحديث عن مباراة الوصل والاهلى المحدد لها الخامسة والنصف مساء بملعب "زعبيل"، فى "إياب" دور الـ 16 ببطولة كأس زايد للاندية الابطال "البطولة العربية".

وعنونت صحيفة "الخليج"، "موقعة عربية جماهيرية بين الامبراطور وبطل مصر.. الوصل يتحدى الاهلى فى كأس زايد الليلة"، وقالت أن الوصل يعول على تألق الثلاثي البرازيلي كايو كانيدو، وفابيو دي ليما، وفينيسوس دي ليما، لضرب الدفاعات الأهلاوية في مباراة اليوم من أجل تحقيق نتيجة ايجابية للوصول إلى الدور ربع النهائي من منافسات البطولة.

فى حين كتبت صحيفة "البيان"، "الوصل يلاقي الاهلي المصري لخطف بطاقة التأهل"، وقالت الصحيفة أن الوصل يخوض مباراة الاهلي اليوم وسط معنويات عالية بعد الانتصارات التي بات يحققها الفريق أخيراً تحت قيادة المدرب حسن العبدولي في منافسات كأس الخليج العربي، والتي تبشر بعودة الفريق الملقب بـ" الإمبراطور" إلى مساره الصحيح في مسابقة الدوري الاماراتي وتحسين ترتيبه، إذ يقبع الوصل حالياً في المركز العاشر.

صحيفة "الاتحاد" عنونت، "الامبراطور والشياطين الحمر.. العبور إلى بر النجاة"، وقالت الصحيفة أن الوصل بات مطالباً بتقديم عرض قوي يؤكد به أحقيته في التأهل للدور ربع النهائي، لاسيما وأن الفريق الاماراتي يمتلك الافضلية في التأهل حيث يكفيه تحقيق الفوز بأي نتيجة، أول التعادل سلبياً أو بنتيجة هدف لكل فريق، في حين أن التعادل بنفس نتيجة مباراة الذهاب 2-2 يدفع الفريقين للجوء إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل، فيما يمتلك الأهلي فرصة وحيدة تتمثل في تحقيق الفوز فقط بأي نتيجة، أو التعادل بنتيجة أكبر من 2/‏ 2.

أما صحيفة "الامارات اليوم"، فتحدثت أن الوصل يمتلك العديد من المقومات التي تمنحه فرصة تحقيق حلم الصعود للدور ربع النهائي أبرزها حالة الإحباط التي يعيشها الأهلي المصري، بعد خسارته لقب دوري أبطال إفريقيا الأسبوع الماضي أمام الترجي التونسي، وتواجد الثلاثي البرازيلي فابيو ليما، وكايو كانيدو، وفينسيوس ليما الذى يشكل مصدر إزعاج لدفاعات الاهلي.