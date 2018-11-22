شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من استعادة محمد هانى أمام المقاولون وتأهيل السولية وأجاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمد هانى، لاعب الأهلي، فى مران اللاعبين الغائبين عن مواجهة الوصل الإماراتى، وخاض تدريبات بدنية وتدريبات الكرة، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها فى الكاحل خلال مباراة الترجى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويلتقى الأهلي مع الوصل الإماراتى فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الخميس بتوقيت القاهرة، فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب، علماً بأن لقاء الذهاب ببرج العرب انتهى بالتعادل 2/2.

وخضع هانى لبرنامج علاجى وتأهيلى خلال الأيام الماضية، حيث يتم تجهيزه للمباريات وبات اللاعب قريباً من المشاركة فى لقاء المقاولون العرب الثلاثاء المقبل فى الدورى.

على صعيد متصل، أدى ثنائى الفريق عمرو السولية، وجونيور أجاى جلسة فى الجيم على هامش مران الغائبين عن مواجهة الوصل الإماراتى.

واشتكى السولية من تمزق في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل، فيما تعرض أجاى لقطع فى الرباط الداخلى للركبة،

وشارك أجاى فى تدريبات خفيفة بالكره مع مجموعة الغائبين عن مباراة الوصل.

وأدى مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الوصل مرانهم اليوم علي ملعب التتش، تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال، وشارك فى المران كل من: مؤمن زكريا وباسم علي ومحمد هاني وميدو جابر ومحمود الجزار بالإضافة إلى الثنائى المُقيّد ضمن قائمة الأنتظار عمرو جمال وعمرو بركات.

واشتمل المران علي جانب بدني وإحماءات خفيفة بالكرة، ثم فقرة تصويبات علي المرمي ، وقام هاني باداء تدريبات إضافية بالجرى حول الملعب، فيما أدى أجاى جلسة واستكمل برنامجه التأهيلى فى التتش تحت إشراف طارق عبد العزير أخصائى التأهيل.