شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتأهل لدور الثمانية بهونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة المصنفة الثامنة عالميا إلى دور الثمانية بهونج كونج بعد تغلبها على نظيرتها الإنجليزية أليسون ويترز بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 37 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط الثلاثة كالتالى: 14-12، 12-10، 11-8.

كما تأهل طارق مؤمن لاعب الاسكواش المصرى والمصنف الرابع عالميا، إلى ربع نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، بعد تغلبه على نظيره الألمانى رافاييل كاندرا فى دور الـ16 بنتيجة 3/1، فى مباراة استغرقت 44 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8، 11-6، 9-11، 11-8.

وتأهل محمد الشوربجى المصنف الأول عالميا وحامل لقب البطولة، ومحمد أبو الغار المصنف العاشر، إلى دور الثمانية بهونج كونج.

كما تأهلت نور الشربينى المصنفة الأولى عالميا وحامل لقب البطولة، ونور الطيب المصنفة الثالثة إلى ربع النهائى.

وتعتبر بطولة هونج كونج واحدة من أكبر بطولات الاسكواش على مستوى العالم، نظرا لنقاط التصنيف التي تضيفها للاعبين وكذلك قيمة جوائزها المادية التى تبلغ 164 ألف دولار للرجال والسيدات.