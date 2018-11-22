شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يترقب مصير غزال الأهلى فى الشتاء.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو النادى الإسماعيلى فى مفاوضات جادة للتعاقد مع عمرو جمال، مهاجم الأهلى، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ورحب اللاعب بالانتقال لصفوف الدراويش.

ويسعى الإسماعيلى للتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين أصحاب المهارة والخبرات لتدعيم صفوفه، خاصة أن الدراويش فى وضع سيئ بالوقت الحالى نظرًا لهبوط المستوى والتواجد فى المركز الخامش عشر برصيد 13 نقطة بجدول الدورى.

ويتواجد عمرو جمال على قائمة انتظار الأهلى، وفى حال عدم قيده بقائمة المارد الأحمر فى يناير المقبل يصبح من حق اللاعب الانتقال لأى نادٍ آخر مجانًا.

وأبدت إدارة الأهلي ترحيبها برحيل عمرو جمال فى الانتقالات الشتوية، حتى يستفيد النادى ماديا من رحيل اللاعب، لأنه يحق له التوقيع لأى نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة دون الرجوع لمسئولى الأحمر.