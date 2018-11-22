شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "الكابوس" عنوان آخر ظهور للأهلى قبل مواجهة الوصل الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق الأهلى من جديد لمواصلة مشواره بالبطولة العربية، حينما يحل ضيفاً على الوصل الإماراتى فى الخامسة والنصف عصر اليوم، الخميس، ضمن مواجهات إياب دور الستة عشر للبطولة، وهو الظهور الأول للمارد الأحمر بعد توديع لقب البطولة الأفريقية لصالح الترجى التونسى 4-3، وهو الحدث الذى أصاب مشجعى ولاعبى الفريق بحالة من الصدمة.

وكانت هذه الخسارة بمثابة صدمة لعشاق الأحمر الذين كانوا يطمحون فى التتويج بالأميرة السمراء واللقب الغائب منذ عام 2013.

تعادل الأهلى إيجابيا 2-2 أمام الوصل الإماراتى فى مباراة الذهاب التى أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ويحتاج بطل مصر للفوز أو التعادل بنتيجة 3-3 أو أكثر ليتأهل إلى الدور ربع النهائى.