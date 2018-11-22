شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة" .. أهم 11 موهبة واعدة فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفرز الكرة المصرية العديد من المواهب الكروية، والتى ستكون خير داعم للأندية المصرية والمنتخبات القومية، وكشفت الفترة الأخيرة عن سطوع أكثر من لاعب واعد فى سماء الكرة المصرية من الجيل القادم الذى سيحمل لواء الكرة المصرية.
"سوبر كورة يستعرض أبرز النجوم الواعدين فى سماء الكرة المصرية وينتظرهم مستقبل مبهر، لاسيما أنهم من مواليد 97 و98، من خلال التقرير التالى:
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