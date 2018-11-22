محمد صلاح ينتقل إلى برشلونة كأغلى لاعب في التاريخ

اليوم الجديد - محمد سيد

كشفت تقارير إسبانية عن رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى أن تعاقد برشلونة مع صلاح، سيكلف إدارة النادي مبلغ قيمته 250 مليون يورو لحسم الصفقة.

ووقع برشلونة اتفاقية مع ليفربول عندما انتقل فيليب كوتينيو الموسم الماضي للفريق الإسباني، يحث على دفع برشلونة 100 مليون يورو إضافية على قيمة أي لاعب من ليفربول إذا أراد التعاقد معه قبل عام 2021.

وأضافت «ماركا» أن برشلونة إذا أراد التوقيع مع صلاح من ليفربول...