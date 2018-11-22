قرعة أبطال آسيا.. عين "الشحات" في مجموعة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الفرماوي:

أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا، نادي العين الإماراتي الذي يضم بين صفوفه المصري حسين الشحات، في المجموعة الثالثة بجانب الهلال السعودي والدحيل القطري واستقلال طهران الإيراني.

وأجريت صباح اليوم الخميس قرعة الموسم الجديد للبطولة.

وأوقعت القرعة نادي الأهلي السعودي الذي يضم الثنائي المصري عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي في المجموعة الرابعة الذي تضم السد القطري وبيرسبوليس الإيراني والمتأهل من الملحق الذي يضم أندية النصر الإماراتي وباختاكور الأوزبكي والقوة الجوية العراقي.

وكانت القرعة وضعت الاتحاد السعودي في المجموعة الثانية بجانب أندية الوحدة الإماراتي ولوكوموتيف الأوزبكي والمتأهل من الملحق الذي يضم فرق سايبا الإيراني ومينيرفا الهندي والريان القطري.

وأوقعت القرعة الوصل الإماراتي على رأس المجموعة الأولى التي تضم أيضا الزوراء العراقي ومتأهلين من ملحقين الأول يضم اندية الوحدات الأردني والكويت الكويتي وذوب آهن الإيراني والغرافة القطري، والثاني يضم أندية أستكلول الطاجاكستاني وأجمك الأوزبكي والنصر السعودي.