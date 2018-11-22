رياضة | موعد مباراة الأهلي والوصل بكأس زايد للأندية الأبطال ومشاهدة البث المباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والوصل بكأس زايد للأندية الأبطال ومشاهدة البث المباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتح ملعب "زعبيل" بالإمارات أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي والوصل في إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال، وذلك في تمام الخامسة والنصف مساء يوم الخميس 22 نوفمبر 2018

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق لقاء ذهاب دور الـ16 بين الأهلي والوصل الاماراتي، ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في لقاء الإياب من أجل الصعود لدور الثمانية بالبطولة، بينما التعادل السلبي أو التعادل الإيجابي بأهداف أقل من لقاء الذهاب يصعد ببطل الإمارات للدور ربع النهائي بشكل مباشر.

مباراة الوصل الإماراتي تعتبر تحديًا خاصًا بالنسبة للفرنسي باتريس كارتيرون حيث أن أي تعثر للفريق الأحمر خلال المباراة قد تؤدي للإطاحة بالخواجة الفرنسي من على رأس الجهاز الفني للفريق، خاصة وأن مجلس الإدارة منحه فرصة أخيرة مع الأهلي بعد خسارة اللقب الإفريقي أمام الترجي التونسي منذ أيام قليلة.

ويخوض الأهلي المباراة وسط غيابات عديدة بين صفوفه، أبرزها، أحمد فتحي ، وعلي معلول وجونيور أجايي ، ومحمد نجيب وعمرو السولية ومحمد هاني.

وستكون مباراة الأهلي ضد الوصل الإماراتي مُذاعة عبر فضائية "أبو ظبي الرياضية في تمام الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة وذلك يوم الخميس 22 نوفمبر الجاري.

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