رياضة | تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الوصل الإماراتي بكأس زايد والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الوصل الإماراتي بكأس زايد والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الوصل الإماراتي في تمام الخامسة والنصف مساء الخميس 22 نوفمبر الجاري، علي ملعب "زعبيل" بالإمارات، ضمن إياب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب (البطولة العربية للأندية).

مباراة الذهاب بين الأهلي والوصل الإماراتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ويحتاج المارد الأحمر للفوز بأي نتيجة أو التعادل بعدد أكبر من الأهداف التي سجلها في لقاء الذهاب من أجل الصعود لدور الثمانية بالبطولة العربية للأندية (كأس زايد).

ويرغب الأهلي في تخطي عقبة الوصل الإماراتي والصعود لدور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب، لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي الرياضي التونسي، بالإضافة لرغبة الفريق لمواصلة المشوار نحو الأدوار النهائية للبطولة ومن ثم المنافسة على اللقب العربي.

وستكون مباراة الأهلي ضد الوصل الإماراتي مُذاعة عبر فضائية "أبو ظبي الرياضية في تمام الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة وذلك يوم الخميس 22 نوفمبر الجاري.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الوصل في كأس زايد للأندية الأبطال عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.