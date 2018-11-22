رياضة | لايف HD| رابط "كورة لايف" مباراة الاهلي والوصل بث مباشر live on line – كول كورة Al Ahly | كاس زايد Korastar

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لايف HD| رابط "كورة لايف" مباراة الاهلي والوصل بث مباشر live on line – كول كورة Al Ahly | كاس زايد Korastar

المباراة يخوضها المارد الأحمر وسط ظروف صعبة للغاية بسبب التغييرات التى شهدتها القلعة الحمراء مؤخرًا بعد خسارة بطولة أفريقيا أمام الترجى التونسى ويتطلع بطل مصر لتخطى عقبة الفريق الاماراتى الليلة والصعود لدور الثمانية فى البطولة العربية علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2/2.

لايف HD| رابط "كورة لايف" مباراة الاهلي والوصل بث مباشر live on line – كول كورة Al Ahly | كاس زايد Korastar



وسافر الأهلى للإمارات بقائمة تضم 20 لاعبًا، هم: محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، سعد سمير وساليف كوليبالى وأيمن أشرف وصبرى رحيل وأحمد علاء، وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وحسام عاشور وهشام محمد، ووليد سليمان وناصر ماهر وإسلام محارب ومحمد شريف، وأحمد الشيخ وأحمد حمودى ومروان محسن وصلاح محسن ، وانضم للبعثة المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الذى وصل الإمارات أمس الاول بعد مشاركته مع منتخب بلاده فى مباراة ودية أمام تونس فازت فيها المغرب بهدف نظيف.

تشكيل الأهلي أمام الوصل الإماراتي اليوم الخميس في البطولة العربية:- استقر الفرنسي باتريك كارتيرون، المدير الفني للنادي الأهلي على تشكيل مكون من : محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع أيمن أشرف - ساليف كوليبالي - سعد سمير - كريم نيدفيد، وفي الوسط هشام محمد - حسام عاشور- إسلام محارب - وليد سليمان - أحمد حمودي، ويقود الهجوم المغربي وليد أزارو.

بطاقة مباراة الاهلي والوصل:- الأهلي Vs الوصل. البطولة : كأس زايد للأندية الأبطال (دور الـ 16). القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 1 . الملعب : استاد زعبيل بنادي الوصل . المعلق : لم يحدد بعد . موعد مباراة الاهلي والوصل:- 6:30 مساءاً بتوقيت السعودية . 5:30 مساءاً بتوقيت مصر . 5:30 مساءاً بتوقيت فلسطين . 5:30 مساءاً بتوقيت الأردن. 5:30 مساءاً بتوقيت سوريا . 5:30 مساءاً بتوقيت لبنان . 6:30 مساءاً بتوقيت العراق . 5:30 مساءاً بتوقيت السودان . 6:30 مساءاً بتوقيت اليمن . 5:30 مساءاً بتوقيت ليبيا . 4:30 مساءاً بتوقيت تونس . 4:30 مساءاً بتوقيت الجزائر . 4:30 مساءاً بتوقيت المغرب . 7:30 مساءاً بتوقيت الإمارات. 6:30 مساءاً بتوقيت البحرين. 7:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 6:30 مساءاً بتوقيت الكويت . 6:30 مساءاً بتوقيت قطر. 3:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 6:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 3:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

لايف HD| رابط "كورة لايف" مباراة الاهلي والوصل بث مباشر live on line – كول كورة Al Ahly | كاس زايد Korastar

