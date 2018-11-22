رياضة | On Sport | كورة لايف | كورة ستار | بث مباشر لمباراة الاهلي والوصل اليوم كورة اون لاين yalla shoot مباراة Al Ahly اليوم

وحاول الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للأهلى خلال الأيام الماضية تجهيز لاعبيه من الناحية المعنوية والفنية لمواجهة الليلة المُرتقبة وكثف جلساته مع لاعبيه من أجل علاج الأخطاء التى وقع فيها الفريق فى لقاء الذهاب ببرج العرب، وطالب المدير الفنى اللاعبين بعدم تكرار هذه الأخطاء الدفاعية الساذجة وطالبهم بضرورة استغلال الفرص التى تُتاح لهم ممرى الخصم وأكد المدير الفنى للاعبيه أن الفريق الإماراتى يملك حماساً واضحاً ظهر بوضوح فى لقاء الذهاب ببرج العرب، عن أهمية لقاء الوصل .

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وقال محمد يوسف، المدرب العام للأهلى والقائم بأعمال مدير الكرة إن مواجهة الوصل مهمة جدًا؛ نظرًا للظروف الصعبة التى يمر بها الأهلى، عقب خسارة اللقب الأفريقى لذلك لا بديل أمام الفريق عن الفوز والتأهل للدور التالى، أن الجهاز الفنى واللاعبين لديهم رغبة قوية وإصرار كبير على تحقيق نتيجة إيجابية تضمن لهم التأهل لدور الثمانية.

On Sport | كورة لايف | كورة ستار | بث مباشر لمباراة الاهلي والوصل اليوم كورة اون لاين yalla shoot مباراة Al Ahly اليوم

وأشار يوسف إلى أن الأهلى يحترم الوصل بشدة باعتباره من الفرق القوية التى تمتلك العديد من العناصر المميزة، لكن فى نفس الوقت فإن الأهلى يلعب دائمًا من أجل الفوز مهما بلغت قوة المباراة وحجم المنافس، ويفقد الاهلى فى لقاء الليلة أكثر من لاعب مؤثر أمثال أحمد فتحى وعمرو السولية ومحمد هانى ويفاضل كارتيرون بين كريم نيدفيد وأكرم توفيق لمشاركة أحدهما فى الجبهة اليُمنى الليلة لتعويض غياب أحمد فتحى ومحمد هانى ولعدم قيد باسم على فى القائمة العربية.

فى المقابل، يتطلع الوصل لتحقيق مفاجأة كبرى بالإطاحة بالأهلى من البطولة العربية خاصة وأن نتيجة لقاء الذهاب فى صالحه بعدما قدم عرضاً جيداً أمام المارد الاحمر وكاد يخطف فوزًا ثمينًا على الاهلى لكن الأخير خطف هدف التعادل فى الدقيقة الأخيرة، وناشد حسن العبدولي، مدرب الوصل، جماهير فريقه والإمارات، بمساندة لاعبيه أمام الاهلى ، مُعلقاً: "نثق أن كل جماهير الإمارات ستكون خلف الوصل فى مباراة الليلة.. لاعبو الوصل يعرفون دور الجماهير، مؤكداً أن الوصل قادر على الفوز على الاهلى والإطاحة به خارج البطولة.