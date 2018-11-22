رياضة | On Sport | كورة لايف | كورة ستار | بث مباشر لمباراة الاهلي والوصل اليوم كورة اون لاين yalla shoot مباراة Al Ahly اليوم

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وحاول الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للأهلى خلال الأيام الماضية تجهيز لاعبيه من الناحية المعنوية والفنية لمواجهة الليلة المُرتقبة وكثف جلساته مع لاعبيه من أجل علاج الأخطاء التى وقع فيها الفريق فى لقاء الذهاب ببرج العرب، وطالب المدير الفنى اللاعبين بعدم تكرار هذه الأخطاء الدفاعية الساذجة وطالبهم بضرورة استغلال الفرص التى تُتاح لهم ممرى الخصم وأكد المدير الفنى للاعبيه أن الفريق الإماراتى يملك حماساً واضحاً ظهر بوضوح فى لقاء الذهاب ببرج العرب، عن أهمية لقاء الوصل .
وقال محمد يوسف، المدرب العام للأهلى والقائم بأعمال مدير الكرة إن مواجهة الوصل مهمة جدًا؛ نظرًا للظروف الصعبة التى يمر بها الأهلى، عقب خسارة اللقب الأفريقى لذلك لا بديل أمام الفريق عن الفوز والتأهل للدور التالى، أن الجهاز الفنى واللاعبين لديهم رغبة قوية وإصرار كبير على تحقيق نتيجة إيجابية تضمن لهم التأهل لدور الثمانية.
وأشار يوسف إلى أن الأهلى يحترم الوصل بشدة باعتباره من الفرق القوية التى تمتلك العديد من العناصر المميزة، لكن فى نفس الوقت فإن الأهلى يلعب دائمًا من أجل الفوز مهما بلغت قوة المباراة وحجم المنافس، ويفقد الاهلى فى لقاء الليلة أكثر من لاعب مؤثر أمثال أحمد فتحى وعمرو السولية ومحمد هانى ويفاضل كارتيرون بين كريم نيدفيد وأكرم توفيق لمشاركة أحدهما فى الجبهة اليُمنى الليلة لتعويض غياب أحمد فتحى ومحمد هانى ولعدم قيد باسم على فى القائمة العربية.
فى المقابل، يتطلع الوصل لتحقيق مفاجأة كبرى بالإطاحة بالأهلى من البطولة العربية خاصة وأن نتيجة لقاء الذهاب فى صالحه بعدما قدم عرضاً جيداً أمام المارد الاحمر وكاد يخطف فوزًا ثمينًا على الاهلى لكن الأخير خطف هدف التعادل فى الدقيقة الأخيرة، وناشد حسن العبدولي، مدرب الوصل، جماهير فريقه والإمارات، بمساندة لاعبيه أمام الاهلى ، مُعلقاً: "نثق أن كل جماهير الإمارات ستكون خلف الوصل فى مباراة الليلة.. لاعبو الوصل يعرفون دور الجماهير، مؤكداً أن الوصل قادر على الفوز على الاهلى والإطاحة به خارج البطولة.
بطاقة مباراة الاهلي والوصل:-
الأهلي Vs الوصل.
البطولة : كأس زايد للأندية الأبطال (دور الـ 16).
القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 1 .
الملعب : استاد زعبيل بنادي الوصل .
المعلق : لم يحدد بعد .
موعد مباراة الاهلي والوصل:-
6:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:30 مساءاً بتوقيت مصر .
5:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
5:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:30 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:30 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:30 مساءاً بتوقيت العراق .
5:30 مساءاً بتوقيت السودان .
6:30 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:30 مساءاً بتوقيت تونس .
4:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .
4:30 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:30 مساءاً بتوقيت البحرين.
7:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:30 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:30 مساءاً بتوقيت قطر.
3:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
3:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
يستضيف فريق الوصل الإماراتي نظيره الاهلي المصري على ملعب زعبيل بنادي الوصل، في إياب دور الستة عشر من البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال العرب"، حيث يسعى الأهلي لتضميد جراحه بعد التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما خلال مباراة الذهاب في برج العرب.
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