رياضة | ريال مدريد ينسحب من صفقة نيمار

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استقر نادي ريال مدريد الإسباني على الانسحاب من صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلًا عن إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية أن ريال مدريد قرر الانسحاب من صفقة اللاعب البرازيلي نيمار، وعدم الدخول في مزاد من أجل اللاعب، على الرغم من أنه كان هدفًا رئيسيًا للرئيس فلورنتينو بيريز طوال الفترة الماضية.

وتشير الإذاعة إلى أن أحد أهم الأسباب التي دفعت ريال مدريد لاتخاذ هذا القرار، هو عدم رضا المشجعين عن التعاقد مع اللاعب، إضافة إلى رغبة البرازيلي في العودة لبرشلونة مرة أخرى.

وبعد رحيل كريستيانو رونالدو الصيف الماضي عن ريال مدريد، حاول الأخير التعاقد مع نجم جديد، مثل نيمار أو هازارد أو مبابي أو هاري كين، لكنه فشل.

وكان اسم نيمار هو الأبرز في مخططات ريال مدريد، لكن باريس سان جيرمان رفض فكرة بيع اللاعب الذي انضم له قبل عامين مقابل 222 مليون يورو.

وتقول صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إنه في حال تأكد انسحاب ريال مدريد من صفقة البرازيلي، فسينضم نيمار إلى قائمة الأحلام المستحيلة التي لم يحققها فلورنتينو بيريز، حيث حاول الأخير التعاقد معه عندما كان في سانتوس قبل انضمامه لبرشلونة.