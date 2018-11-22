رياضة | موعد مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية ضد فريق الداخلية على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، في تمام السابعة مساء الخميس 22 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018-2019.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة أقرب منافسيه، أما فريق الداخلية يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة.

الزمالك يبحث عن مواصلة انتصاراته بقيادة السويسري كريستيان جروس والفوز على الداخلية وإضافة 3 نقاط جديدة من أجل الابتعاد بصدارة الدوري الممتاز عن أقرب منافسيه، خاصة وأن الفارق التاريخي يُرجح كفة الفارس الأبيض ضد الفريق الشرطي في لقاء الغد.

ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة الزمالك ضد الداخلية بعض التغييرات بسبب غياب بعض اللاعبين عن قائمة الفريق الأبيض أبرزهم، التونسيين فرجاني ساسي وحمدي النقاز، والكونغولي كابونجو كاسونجو، بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بعض المباريات الودية خلال فترة التوقف الأخيرة.

وستكون مباراة الزمالك ضد الداخلية مذاعة عبر قناتي on sport، و NILe sport في تمام السابعة مساء الخميس الموافق 22 نوفمبر لعام 2018.

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