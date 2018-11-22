رياضة | الأهلي في المركز الأخير بترتيب الدوري المصري لأول مرة (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي في المركز الأخير بترتيب الدوري المصري لأول مرة (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتل فريق الأهلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري لأول مرة في تاريخه بعد الوصول إلى الجولة الخامسة عشرة من المسابقة المحلية هذا الموسم.

وساهمت كثرة المباريات المؤجلة للنادي الأهلي في احتلاله المركز الأخير بشكل مؤقت برصيد 11 نقطة بعدما خاض 6 مباريات فقط في الدوري المصري نظرًا لارتباطاته الإفريقية.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة بينما بيراميدز في المركز الثاني برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف عن مصر المقاصة صاحب المركز الثالث ثم الإنتاج الحربي في المركز الرابع برصيد 22 نقطة متفوقًا على سموحة صاحب المركز الخامس بفارق نقطتين.