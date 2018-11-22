رياضة | شوبير يعلن موعد عودة محمود الخطيب من ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير يعلن موعد عودة محمود الخطيب من ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن حالة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، باتت مستقرة بشكل كبير، بعد إجراء جراحة في ألمانيا.
وقال "شوبير" في برنامجه "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة "أون سبورت": " محمود الخطيب يقيم حاليا في فندق بالقرب من المستشفى التي أجرى فيها عملية استئصال ورم في رقبته".
وأضاف:" من المقرر عودة محمود الخطيب من رحلة العلاج في ألمانيا يوم 2 من شهر ديسمبر المقبل".
واختتم: " الطبيب المعالج للخطيب يتمسك بتواجده في ألمانيا حتى مطلع الشهر الجاري، لحين الاطمئنان على حالته الصحية وتعافيه بشكل كامل".
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