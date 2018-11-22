رياضة | احتفالات الوداع تسيطر على جائزة أبوظبي للفورمولا 1

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتفالات الوداع تسيطر على جائزة أبوظبي للفورمولا 1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيحصل البطلان السابقان فرناندو ألونسو، وكيمي رايكونن على احتفال وداع تحت الأضواء الكاشفة في جائزة أبوظبي الكبرى، إذ يترك السائق الإسباني بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، ويرحل نظيره الفنلندي عن فيراري إلى ساوبر.

وبعد حسم كل من مرسيدس ولويس هاميلتون لقبي الصانعين والسائقين على الترتيب للمرة الخامسة، سيتحول التركيز في ختام الموسم إلى هؤلاء الذين سيتركون فرقهم أو يرحلون عن البطولة.

ولن يكون حديث رايكونن البالغ عمره 39 عاما طويلا أو مفعما بالمشاعر إذ يفضل السائق الفائز باللقب في 2007 مع فيراري قول القليل وفعل الكثير لكنه سيعود إلى ساوبر في الموسم المقبل.

ويبدو يوم الأحد آخر فرصة للسائق الفنلندي لتحقيق فوز والنجاح على حلبة ياس مارينا سيكون الأول لفيراري إذ لم يسبق للفريق الإيطالي الانتصار في أي من نسخ السباق التسع حتى الآن.

وفي الأغلب سيكون رحيل ألونسو، الذي أُعلن في أغسطس/ آب وزاد الحديث عنه منذ ذلك الحين، بشكل دائم وسيترك غيابه فراغا واضحا حتى لو كان يحاول الحصول على بضع نقاط لمكلارين المتعثر.

ولو وقف الحظ مع بطل العالم مرتين لكان أضاف المزيد من الألقاب لسجله ورغم كثرة تنقله ما زال منافسا قويا حتى لو كان في سيارة متواضعة.

وأبلغ السائق البالغ عمره 37 عاما شبكة ئي.اس.بي.ان التلفزيونية "فزت بسباقات أكثر مما كنت أحلم وانتهى هذا الجزء من مسيرتي. كانت فترة ناجحة. انتهيت من ذلك. أنا بحاجة لتحقيق شيء آخر".

وانتصر ألونسو، الفائز في 32 سباقا من بينها مرتان في موناكو، في لومان هذا العام مع تويوتا ويسعى لفعل ذلك في إنديانابوليس 500 مع مكلارين ليكمل "التاج الثلاثي لرياضة المحركات".

وسيرحل أيضا زميله في مكلارين البلجيكي ستوفل فاندورنه إذ يسعى لبداية جديدة في بطولة فورمولا ئي للسيارات الكهربائية فيما ينتقل ماركوس إريكسون إلى إندي كار بعد فقدان مكانه في ساوبر.

وسيشارك شارل لوكلير القادم من موناكو في سباقه الأخير مع ساوبر قبل الانتقال إلى فيراري بدلا من رايكونن بجانب سيباستيان فيتل.

منافسة شرسة

ويشارك الاسترالي دانييل ريتشاردو في سباقه 150 مع عائلة رد بول وسيحتفل قبل أن يودع الفريق لبداية جديدة في رينو.

وقال "لم أصعد على منصة التتويج في أبوظبي لكنها ستكون طريقة مذهلة لإنهاء مسيرتي مع رد بول وهذا الموسم.

"أنا واثق من أن الأمور ستكون مفعمة بالمشاعر بعد السباق خاصة عندما أعبر خط النهاية لآخر مرة مع الفريق".

ويسعى زميله الهولندي ماكس فرستابن، الذي خطف الأضواء بعد شجاره مع إستيبان أوكون سائق فورس إنديا في البرازيل، للفوز الثالث هذا الموسم.

كما سيكون يوم السبت الفرصة الأخيرة لفرستابن ليصبح أصغر سائق بعمر 21 عاما يحصد مركز أول المنطلقين. ويتأخر السائق الهولندي بثلاث نقاط عن فالتيري بوتاس سائق مرسيدس في الترتيب العام.

وبالنسبة لبوتاس الفائز بالسباق في العام الماضي سيكون يوم الأحد الفرصة الأخيرة لتفادي إنهاء الموسم بدون فوز في سيارة حصدت اللقبين.

وقال توتو فولف رئيس مرسيدس "ضغط البطولة انتهى لذا سننظر إلى السباق على أنه الفرصة الوحيدة المتبقية لانتهازها".

ومع حسم الترتيب في القمة سيكون الصراع بين مكلارين وفورس إنديا وساوبر وتورو روسو للحصول على نقاط وجوائز مالية أكبر.