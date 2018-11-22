شكرا لقرائتكم انقسام حول حارس الأهلي أمام الوصل الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت بعثة الاهلي الساعات الماضية جدلاً بشأن عدة أمور فنية خاصة بمباراة الفريق الليلة أمام الوصل الأماراتي في البطولة العربية حيث أختلفت وجهات النظر في الجهاز الفني حول الحارس الذي سيُشارك أساسياً في لقاء الليلة.

ويلتقي الاهلي مع الوصل الاماراتي في الخامسة والنصف من مساء اليوم،الخميس، بتوقيت القاهرة في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية ابطال العرب ، علماً بأن لقاء الذهاب ببرج العرب كان قد إنتهى بالتعادل 2/2 .

هناك بعض الاصوات في الجهاز الفني طالبت بمنح الفرصة لشريف إكرامي حارس الفريق للمشاركة اساسياً لعدة اسباب يأتي في مقدمتها إراحة الحارس الأساسي محمد الشناوي بعدما شارك في مباريات كثيرة خلال الفترة الماضية محلياً وأفريقياً وعربياً وعانى من إجهاد شديد بدأ ينعكس على مستواه في الملعب.

ومن الاسباب التى تراها بعض الاصوات المُطالبة بمشاركة أكرامي أساسياً الليلة أحقية شريف في الدفاع عن عرين الفريق بعدما جلس على دكة الأحتياطي الموسم الماضي والموسم الحالي ولم يثر اية مشاكل بل يجتهد في التدريبات بشكل جيد ويلتزم بتعليمات الجهاز الفني بالإضافة لدوره المهم كأحد كباتن الفريق.

في المقابل ، يرى البعض الأخر في الجهاز ضرورة إستمرار الدفاع بمحمد الشناوي لأنه التاس الأساسي للأهلي والمنتخب طوال الفترة الماضية وهو الأجهز فنياً ومن الأفضل مشاركته خاصة وأن المباراة هامة ولا يمكن الأعتماد فيها على لاعبي الدكة مهما كانت قدراتهم.