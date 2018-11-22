شكرا لقرائتكم الأهلى فى اختبار صعب اليوم امام الوصل الاماراتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الاهلي في الخامسة والنصف من مساء اليوم،الخميس، بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت الإمارات مباراة صعبة وهامة عندما يواجه فريق الوصل الأماراتي بملعب الأخير في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية ابطال العرب .

المباراة يخوضها المارد الأحمر وسط ظروف صعبة للغاية بسبب التغييرات التى شهدتها القلعة الحمراء مؤخراً بعد خسارة بطولة أفريقيا أمام الترجي التونسي ويتطلع بطل مصر لتخطي عقبة الفريق الاماراتي الليلة والصعود لدور الثمانية في البطولة العربية علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2/2.

وسافر الاهلي للأمارات بقائمة تضم 20 لاعباً ، هم : محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، سعد سمير وساليف كوليبالى وأيمن أشرف وصبرى رحيل وأحمد علاء، وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وحسام عاشور وهشام محمد، ووليد سليمان وناصر ماهر وإسلام محارب ومحمد شريف، وأحمد الشيخ وأحمد حمودي ومروان محسن وصلاح محسن ، وإنضم للبعثة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الذى وصل الامارات أمس الاول بعد مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ودية أمام تونس فازت فيها المغرب بهدف نظيف.

وحاول الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي خلال الأيام الماضية تجهيز لاعبيه من الناحية المعنوية والفنية لمواجهة الليلة المُرتقبة وكثف جلساته مع لاعبيه من أجل علاج الأخطاء التى وقع فيها الفريق في لقاء الذهاب ببرج العرب ، وطالب المدير الفني اللاعبين بعدم تكرار هذه الأخطاء الدفاعية الساذجة وطالبهم بضرورة استغلال الفرص التى تُتاح لهم ممرى الخصم وأكد المدير الفني للاعبيه أن الفريق الاماراتي يملك حماساً واضحاً ظهر بوضوح في لقاء الذهاب ببرج العرب ، عن أهمية لقاء الوصل .

قال محمد يوسف، المدرب العام للأهلى والقائم بأعمال مدير الكرة أن مواجهة الوصل مهمة جدا؛ نظرا للظروف الصعبة التى يمر بها الأهلى، عقب خسارة اللقب الأفريقى لذلك لا بديل أمام الفريق عن الفوز والتأهل للدور التالى ، أن الجهاز الفنى واللاعبين لديهم رغبة قوية وإصرار كبير على تحقيق نتيجة إيجابية تضمن لهم التأهل لدور الثمانية.

وأشار يوسف إلى أن الأهلى يحترم الوصل بشدة باعتباره من الفرق القوية التى تمتلك العديد من العناصر المميزة، لكن فى نفس الوقت فإن الأهلى يلعب دائما من أجل الفوز مهما بلغت قوة المباراة وحجم المنافس ، ويفقد الاهلي في لقاء الليلة أكثر من لاعب مؤثر أمثال أحمد فتحي وعمرو السولية ومحمد هاني ويفاضل كارتيرون بين كريم نيدفيد وأكرم توفيق لمشاركة أحدهما في الجبهة اليُمنى الليلة لتعويض غياب أحمد فتحي ومحمد هاني ولعدم قيد باسم علي في القائمة العربية.

في المقابل ، يتطلع الوصل لتحقيق مفاجأة كبرى بالإطاحة بالأهلي من البطولة العربية خاصة وأن نتيجة لقاء الذهاب في صالحه بعدما قدم عرضاً جيداً أمام المارد الاحمر وكاد يخطف فوزاً ثميناً على الاهلي لكن الأخير خطف هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة ، وناشد حسن العبدولي، مدرب الوصل، جماهير فريقه والإمارات، بمساندة لاعبيه أمام الاهلي ، مُعلقاً: "نثق أن كل جماهير الإمارات ستكون خلف الوصل في مباراة الليلة ..لاعبو الوصل يعرفون دور الجماهير ، مؤكداً أن الوصل قادر على الفوز على الاهلي والأطاحة به خارج البطولة.