شكرا لقرائتكم الاتحاد الإنجليزي يوجه تحذيرا لجوارديولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الاتحاد الانجليزي لكرة القدم الأربعاء تحذيرا الى الإسباني جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز، وذلك على خلفية تعليقات حول حكم مباراة دربي المدينة ضد الغريم مانشستر يونايتد.

وخالف جوارديولا قواعد الاتحاد الانجليزي وتطرق الى ملاءمة اختيار الحكم أنطوني تايلور لقيادة المباراة التي استضافها سيتي في 11 نوفمبر الحالي، وانتهت بفوز فريقه 3-1.

وتطرق جوارديولا في تصريحات قبل المباراة، الى صوابية هذا الخيار لكون تايلور يتحدر من إحدى ضواحي مانشستر (وقد يكون بالتالي مشجعا لأحد الفريقين)، على رغم تشديده على عدم التشكيك بنزاهة الحكم وحياديته.

الا أن الاتحاد الانجليزي قرر تحذير المدرب السابق لناديي برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، نظرا لأن قواعده تمنع المدربين من الحديث عن الحكام قبل المباريات.

وكان جوارديولا قد قال إن تايلور "لا يريد أن يرتكب أي خطأ لأنه يدرك أن الجميع حول العالم يتابعون هذه المباراة. هل هو مشجع لسيتي أو يونايتد؟ يمكن لأي كان أن يشجع أي فريق كان، لا مشكلة".

ولقي تايلور إشادة العديد من المعلقين على طريقة قيادته للمباراة.

وسبق للاتحاد أن غرم مدرب يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو مبلغ 50 ألف جنيه استرليني (64 ألف دولار أميركي) في نوفمبر 2016، بسبب حديثه عن تايلور قبل مباراة ضد ليفربول. الا أن تلك الغرامة المالية فرضت لكون مورينيو كان قد تلقى إنذارا سابقا على خلفية الحديث عن الحكام، يعود لفترة توليه الإشراف على تشيلسي.