شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. شاهد إطلالات نجوم الكرة مع المدام فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص دائما نجوم الكرة على قضاء أوقات العطلات فى النزهات سواء الأوروبية أو الداخلية مع أسرهم فى ظل ابتعادهم طوال الوقت عن الجو العائلة بسبب المعسكرات. ونجد أن نجوم الكرة يحرصون دائما على اصطحاب النصف الحلو فى النزهات الأوربية لقضاء أوقات ممتعة خارج الساحرة المستديرة. ويرصد الخليج 365 صور لنجوم الكرة مع المدام فى أوروبا فى اللقطات التالية : عماد متعب و يارا نعوم

يارا نعوم و متعب فى نزهة حازم إمام و زوجته قدرية فى لندن حازم إمام و زوجته قدرية فى لندن

حازم إمام و قدرية شريف أكرامى بصحبة زوجته رنا فى برشلونة

شريف إكرامى و زوجته رنا فى برشلونة عل غزال المحترف فى كندا

على غزال و زوجته و ابنته

هاجر و حسين السيد حسين السيد لاعب الإتفاق السعودى و زوجته هاجر

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