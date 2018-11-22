شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفى حكماً لمباراة الزمالك والداخلية فى الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم "الجبلاية" اختيار لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم لطاقم حكام مباراة الزمالك والداخلية، التى ستقام اليوم، الخميس، ضمن الأسبوع الخامس عشر للدورى العام.

واختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم محمد الحنفى لإدارة مباراة الزمالك والداخلية، ويعاونه تحسين أبو السادات وأحمد توفيق طلب، ومحمد علاء حكمًا رابعًا، وكل من سعيد حمزة ومحمد يوسف حكماً خامسًا.



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