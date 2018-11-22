شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجى وأبو الغار إلى ربع نهائى هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطاح البطل المصرى محمد الشوربجى، لاعب الاسكواش والمصنف الأول عالمياً، بنظيره الإنجليزى توم ريتشاردز من منافسات دور الـ16 ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، بعد فوزه بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 31 دقيقة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

11-6, 11-7, 12-10.

يذكر أن محمد الشوربجي هو حامل لقب بطولة هونج كونج في نسختها الماضية، وتعد واحدة من أكبر بطولات الاسكواش فى العالم، نظرا لنقاط التصنيف التى تضيفها إلى اللاعبين، وكذلك جوائزها المادية التي تبلغ 164 ألف دولار للرجال والسيدات .

كما تأهل محمد أبو الغار إلى ربع نهائي هونج كونج، بعد تغلبه على نظيره إيان يو بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 28 دقيقة .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:

12-10, 11-4, 11-4.