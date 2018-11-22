تقارير: تغيير وحيد في تشكيل الزمالك أمام الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل مصراوي:

استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة الداخلية مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري المصري.

وحسب مراسل مصراوي فإن جروس استقر على إجراء تغيير وحيد على التشكيل الذي حقق به الفوز بنتيجة 2-1 على الإنتاج الحربي في الجولة 14 من البطولة.

ويتعلق التغيير بالدفع بمحمد عبد السلام في خط الدفاع بدلا من محمود الونش المصاب، علما بأنها المباراة الأولى التي يخوضها مع الفريق منذ انضمامه إليه الصيف الماضي قادما من بتروجيت.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بالتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد السلام وحازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وكهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.