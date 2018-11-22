تعرف على مواعيد مباريات اليوم "خميس الأهلي والزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مصراوي: عشاق الساحرة المتسديرة على موعد مع عدد من المباريات الهامة سواء في بطولة الدوري المحلي أو كأس زايد للأندية الأبطال. مصراوي الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: كأس زايد للأندية الأبطال 05:30 - الوصل VS الأهلي - القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية. وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل منهما. الدوري المصري 07:00 الزمالك VS الداخلية - القناة الناقلة: النيل للرياضة ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة جمعها من 11 لقاء، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الوصيف بعد خوضه 12 مباراة، بينما يحتل الداخلية المركز الـ 12 برصيد 16 نقطة.

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