رياضة | تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الوصل الإماراتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الوصل الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الأهلي مع نظيره الوصل الإماراتي في تمام الساعة الخامسة مساء، على استاد "زعبيل" بالإمارات، ضمن إياب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب (البطولة العربية للأندية).

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق لقاء ذهاب دور الـ16 بين الأهلي والوصل الاماراتي، ويحتاج المارد الأحمر لتحقيق الفوز في لقاء الإياب من أجل الصعود لدور الثمانية بالبطولة، بينما التعادل السلبي أو التعادل الإيجابي بأهداف أقل من لقاء الذهاب يصعد ببطل الإمارات للدور ربع النهائي بشكل مباشر.

واستقر جهاز الأهلي على الاحتفاظ بالدولي المغربي وليد أزارو على مقاعد البدلاء في لقاء اليوم نظرا لانضمامه لبعثة المارد الأحمر في ساعات متأخرة مساء أمس بعد مشاركته مع منتخب بلاده أمام تونس في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين بالأجندة الدولية.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الوصل

ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف وكريم نيدفيد وساليف كوليبالي وأحمد علاء "سعد سمير"

الوسط: عمرو السولية وهشام محمد وميدو جابر وأحمد حمودي "محمد شريف"

الهجوم: صلاح محسن ومروان محسن