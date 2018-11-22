رياضة | نور الشربينى ونور الطيب يتأهلان لربع نهائى هونج كونج للاسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نور الشربينى ونور الطيب يتأهلان لربع نهائى هونج كونج للاسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهلت نور الشربينى لاعبة وادى دجلة، والمصنفة الأولى عالميا، إلى دور الـ8 ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، وذلك بعد تغلبها على الأمريكية أماندا صبحى بنتيجة 3 / 1، فى مباراة استغرقت 44 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6، 11-6، 11-13، 13-11.

كما تأهلت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة وادى دجلة، والمصنفة الثالثة عالميا، إلى دور الـ8 من نفس البطولة بعد تغلبها على نظيرتها الهندية جوشانا شينابا بنتيجة 3 / 1 فى مباراة استغرقت 41 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6، 11-4، 10-12، 11-8.

فيما ودعت هانيا الحمامى بطولة هونج كونج من دور الـ16، عقب خسارتها أمام نظيرتها النيوزيلاندية جويلى كينج بنتيجة 3 / 1 فى مباراة استغرقت 41 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-8، 7-11، 11-7، 11-3.