رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الزمالك نظيره الداخلية في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري العام.

ويفتقد الزمالك في مباراة الداخلية لخدمات الثلاثي الأجنبي، فرجاني ساسي وحمدي النقاز لاعبا منتخب تونس، والكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق لتواجدهم مع منتخبات بلادهم لخوض مباريات الأجندة الدولية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الداخلية

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش"

الدفاع: بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبدالسلام - حازم إمام

الوسط: طارق حامد - محمود عبدالعزيز "زيزو" - محمود عبدالمنعم "كهربا" - يوسف أوباما - إبراهيم حسن

الهجوم: عمر السعيد

التشكيل المتوقع للداخلية أمام الزمالك

ومن المنتظر أن يبدأ الداخلية لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمود شديد - إبراهيم أبو اليزيد - أحمد صابر - أحمد عبد الجواد

الوسط: إيمانويل إجيبتور - سعيدو سيمبوري - إسلام جابر - مصطفى عز الدين - وجوهان لينون

الهجوم: حسين رجب

ويدخل الزمالك لقاء اليوم في المركز الأول برصيد 26 نقطة جمعهم من 8 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة، وسجل 24 هدفًا واستقبل 9 أهداف، أما فريق الداخلية فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة جمعها من 4 انتصارات و4 تعادلات و5 هزائم، وسجل 16 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا.