رياضة | تشيلسي ينافس مانشستر يونايتد على ضم ميلان سكرينيار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي ينافس مانشستر يونايتد على ضم ميلان سكرينيار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي تشيلسي في صراع جديد مع نظيره مانشستر يونايتد، من أجل تعزيز صفوف الفريق الدفاعية خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن تشيلسي ينافس مانشستر يونايتد من أجل الفوز بصفقة المدافع السلوفاكي الشاب في إنتر ميلان، ميلان سكرينيار.

ويحرص ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي، على الحصول على أحد أبرز المدافعين في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد معاناة البلوز دفاعيًا هذا الموسم، في ظل قلة الخبرة لدى الشباب، والأداء المتواضع المتزايد عن ذوي الخبرة.

ويعتمد ساري هذا الموسم على البرازيلي ديفيد لويز، الذي سيصل هذا الصيف إلى 32 عاما، إضافة إلى روديجر الألماني، الذي لا يملك الكثير من الخبرة.

كما تشير التقارير مؤخرًا إلى أن تشيلسي يدرس الاستغناء عن قائد الفريق جاري كاهيل، وقد يحدث هذا في فترة الانتقالات الشتوية، وربما يكون على سبيل الإعارة قبل رحيله الصيف المقبل بشكل نهائي.

كما أن المدافع الدنماركي الشاب كريستينسن يعاني من الإحباط، بسبب قلة المشاركة مع الفريق.

ولفتت التقارير إلى أن ثمن سكرينيار قد يصل إلى 70 مليون جنيه إسترليني، وقد يضطر ساري لدفع هذا المبلغ وضم المدافع السلوفاكي لكي يوقف سيطرة مانشستر سيتي على الدوري الإنجليزي في المواسم المقبلة.

من جانب آخر تشير التقارير في إيطاليا إلى أن سكرينيار صاحب الـ23 عامًا محبط من إدارة الإنتر، حيث إنها لا تريد رفع راتبه إلى المبلغ الذي يريده.