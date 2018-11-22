رياضة | المدير الرياضي.. منصب خطير في أوروبا وفلسفة غائبة عن مصر (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدير الرياضي.. منصب خطير في أوروبا وفلسفة غائبة عن مصر (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المدير الرياضي في مصر لا نشعر به لأنه مجرد موظف وتجربة زيزو أكبر دليل

يعتبرونه الرجل الأخطر في أوروبا لرسم سياسة النادي ولا يتولاه المشهورون

تولى عبد العزيز عبد الشافي منصب المدير الرياضي للنادي الأهلي دون أن نشعر ببصمته وترك المنصب دون أن نشعر به أيضًا ليفتح الطريق واسعًا أمام قدوم سيد عبد الحفيظ.

منصب المدير الرياضي للأندية يختلف في مصر عن أوروبا التي توليه أهمية خاصة بخلاف الأندية المصرية التي تحجزه بمسمى آخر وهو مدير قطاع الكرة.

ويعد منصب المدير الرياضي من أهم المناصب الهامة داخل فريق كرة القدم، حيث يساعد الفريق علي تطوير إقتصاد النادي بالصفقات الجديدة دائما، وحل جميع مشاكل فريق كرة القدم.

ويبحث دائما المدير الرياضي عن لاعبين يفيدون الفريق، ويكون علي دراية كبيرة بجميع فريق كرة القدم بالنادي، ويكون هو نقطة الوصل بين النادي والاتحاد في البلد أو رابطة الأندية، وذلك بالطبع في أوروبا بخلاف ما حدث من تجارب في مصر.

ويكون لهذا المنصب مهمة كبيرة في جميع صفقات النادي في فترتي الإنتقالات الشتوية والصيفية، ولكن معظم الذي تولوا هذا المنصب غير مشهورون علي مستوى كرة القدم.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير نبذة قصيرة عن أسماء هذا المنصب في بعض الأندية الكبري.

1- تكسيكي بجيريستين (مانشستر سيتي)

يعمل الإسباني تكسيكي بجيريستين كمدير رياضي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في هذة الفترة، حيث يشهد الفريق تطور كبير مع ذلك الرجل في الموسمين الماضيين، ويظهر الفريق الأزرق دائما بشكل شرس في جميع فترات الانتقالات، مما جعل الفريق ينافس علي جميع البطولات التي يشارك بها.

2- أنتيرو هنريكي (باريس سان جيرمان)

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن تولي البرتغالي أنتيرو هنريكي منصب المدير الرياضي في النادي بعد إنتهاء موسم 2016-2017، حيث شهد هذا الموسم فشلا كبير للفريق الفرنسي، ولكن عاد سريعا لحصد البطولات، وكان لهنريكي دور كبير في صفقات الفريق الضخمة مثل "مبابي - نيمار".

3- مايكل إدواردز (ليفربول)

يعد مايكل إدواردز من أهم الشخصيات داخل نادي ليفربول الإنجليزي، حيث يلقب بالرجل الأخطر داخل النادي، حيث نجح مايكل في تغيير سياسة النادي وجعله ينافس على معظم البطولات من الموسم الماضي، وكان له دور كبير في التعاقد مع المصري محمد صلاح.

4- ريكاردو بيجون (نابولي)

نجح ريكاردو بيجون المدير الرياضي لنادي نابولي في تحويل الفريق من ناد يحاول الوصول إلي البطولات الأوروبية إلي ناد ينافس عليها، واقترب في عهده من حصد لقب الكالتشيو في الموسم الماضي، وينافس هذا الموسم على الصعود لدور ال16 في دوري أبطال أوروبا، رغم بيعه لأكثر من نجم في المواسم السابقة.

5- خوسيه أنخيل سانشيز (ريال مدريد)

أصبح خوسيه أنخيل سانشيز من أهم الرجال داخل ريال مدريد في السنوات الماضية، حيث شهد النادي 3 مواسم مميزة منذ عام 2016، وصعد أكثر من لاعب ناشئ يلعب بشكل جيد للغاية، ولكن رحيل رونالدو كانت ضربة قاسية داخل جدران الملكي، وسيكون عليه عمل كبير في فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية القادمتين، من أجل جلب صفقات تساعد ريال مدريد على حصد الألقاب مجددًا.