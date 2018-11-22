رياضة | جريزليز يتصدر القسم الغربي لدوري السلة الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزليز يتصدر القسم الغربي لدوري السلة الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يكن أكثر جماهير ممفيس جريزليز المتفائلين، يتوقع أن يرى فريقه في صدارة القسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين هذا الموسم، بعدما كان صاحب ثاني أسوأ سجل بين جميع الفرق في الموسم الماضي.

وأحرز مارك جاسول، رميتين حرتين، قبل 0.7 ثانية من النهاية، ليقود جريزليز للفوز 104-103 على مستضيفه سان أنطونيو سبيرز الليلة الماضية.

وحقق جريزليز 22 فوزا فقط، في 82 مباراة في الموسم الماضي، لكنه الآن يتصدر الغرب، برصيد 12 انتصارا في 17 مباراة، بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي.

وتصدر مايك كونلي قائمة مسجلي الفريق الضيف، برصيد 30 نقطة، فيما استحوذ زميله جاسول على 10 كرات مرتدة.

وسجل ديمار ديروزان 24 نقطة لسبيرز، الذي يقدم موسما مخيبا، إذ تراجع للمركز 11 في الغرب، برصيد 8 انتصارات في 17 مباراة.

ولقن ميلووكي باكس ضيفه بورتلاند تريل بليزرز درسا قاسيا، وتغلب عليه 143-100، وسط تألق اليوناني يانيس أنتيتوكومبو.

وأحرز أنتيتوكومبو 33 نقطة، واستحوذ على 16 كرة مرتدة، فيما أضاف 5 لاعبين آخرين 11 نقطة على الأقل لصالح صاحب الأرض.

وهذا هو الفوز الثالث على التوالي لباكس صاحب المركز الثاني في الشرق، برصيد 13 انتصارا في 17 مباراة، وتراجع بورتلاند إلى المركز الثاني في الغرب، برصيد 12 فوزا في 18 مباراة.

وسجل كايل لوري 21 نقطة، واستحوذ على 12 كرة مرتدة، بالإضافة إلى 17 تمريرة حاسمة، ليقود تورونتو رابتورز للفوز 124-108 على أتلانتا هوكس، ويحافظ على صدارة القسم الشرقي، بالانتصار في 15 مباراة مقابل 4 هزائم.

وهذه هي الهزيمة التاسعة على التوالي لهوكس، صاحب المركز قبل الأخير في الشرق، والذي انتصر 3 مرات فقط في 18 مباراة.

وأحرز إمبيد 31 نقطة، واستحوذ على 19 كرة مرتدة، ليقود فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز لفوز صعب 121-120 على ضيفه نيو أورليانز بليكانز.

ومنح الفوز الرابع على التوالي سيفنتي سيكسرز فرصة التقدم للمركز الثالث في القسم الشرقي برصيد 13 فوزا في 20 مباراة.

وهذه هي الهزيمة الثامنة لبليكانز في 18 مباراة هذا الموسم إذ يحتل المركز التاسع في القسم الغربي.

عودة مظفرة

وقدم ليبرون جيمس أداء رائعا في عودته إلى ملعب فريقه السابق كليفلاند كافاليرز، لأول مرة منذ رحيله إلى لوس أنجليس ليكرز، الذي قاده للفوز 109-105، وأحرز 32 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة بالإضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.

وعلى العكس مما حدث عندما انتقل إلى ميامي هيت في 2010، نال جيمس تحية الجماهير في كليفلاند، والتي تدين له بالفضل في حصد اللقب في 2016، وعاد جيمس إلى كافاليرز في 2014 ليقوده للنهائي في آخر أربعة مواسم.

وجاء الربع الأول متكافئا وحسمه كافاليرز 28-24، وسيطر صاحب أسوأ انطلاقة هذا الموسم على بداية الربع الثاني وارتفع الفارق إلى 11 نقطة قبل أن يدرك ليكرز التعادل.

وأنهى صاحب الأرض الشوط الأول متقدما 52-49، وظلت الأمور متأرجحة إلى أن بدأت صحوة ليكرز في آخر 4 دقائق ونصف.

وسجل الفريق الضيف 16 نقطة مقابل 3 لمنافسه، لينتزع التقدم في آخر دقيقتين و19 ثانية، ويحافظ على انتصاره الثاني على التوالي والعاشر في 17 مباراة، وهذه هي الهزيمة 14 لكافاليرز في 16 مباراة.

وأحرز جيمس هاردن 43 نقطة ليقود هيوستون روكتس للفوز 126-124 على ديترويت بيستونز.

وبعد البداية المخيبة هذا الموسم، انتفض روكتس ليحقق فوزه الخامس على التوالي وتقدم للمركز الثامن في القسم الغربي بـ9 انتصارات و7 هزائم.

وتغلب دنفر ناجتس 103-101 على مينيسوتا تيمبرولفز، وتشارلوت هورنتس 127-109 على إنديانا بيسرز.

وفاز نيويورك نيكس 117-109 على بوسطن سيلتيكس، ودالاس مافريكس 119-113 على بروكلين نتس، وانتصر شيكاجو بولز 124-116 على فينكس صنز، وسكرامنتو كينجز 119-110 على يوتا جاز.