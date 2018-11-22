رياضة | بالميراس يهزم أمريكا مينيرو ويقترب من التتويج بالدوري البرازيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالميراس يهزم أمريكا مينيرو ويقترب من التتويج بالدوري البرازيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قطع بالميراس خطوة كبيرة نحو حصد لقب الدوري البرازيلي لكرة القدم بعد انتصاره 4-صفر على أمريكا مينيرو الليلة الماضية.

ويتقدم بالميراس صاحب الصدارة (74 نقطة) بـ5 نقاط على فلامنجو قبل مباراتين من النهاية.

من جانبه، فاز فلامنجو 2-صفر على جريميو ليحافظ على آماله الضئيلة.

وافتتح لوان التسجيل لبالميراس في الدقيقة 58، وأضاف ويليان الهدف الثاني 17 دقيقة بعد ذلك.

وعزز دودو من تقدم بالميراس بتسديدة من 25 مترا، واختتم البديل ديفرسون الرباعية بضربة رأس قبل 9 دقائق من النهاية.

ولم يخسر بالميراس، الذي يقوده لويز فيليبي سكولاري مدرب البرازيل وتشيلسي السابق، في 21 مباراة في الدوري.

ويمكن أن يحسم اللقب أمام فاسكو دي جاما يوم الأحد، فيما يحل فلامنجو ضيفا على كروزيرو في اليوم ذاته.