رياضة | وصلة تقطيع من ميمي عبد الرازق في ميدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصلة تقطيع من ميمي عبد الرازق في ميدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت رحلة عودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري إلى بورسعيد عقب مباراة حرس الحدود وصلة تقطيع من ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق ضد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة.
وهاجم ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق ترشيح ميدو لخلافته بعد الرحيل عن النادي مؤكدًا أن الأخير لم ينجح في أي تجربة خاضها بعيدًا عن نادي الزمالك.
وقال مدرب المصري للجهاز المعاون له بالفريق أنه تغلب على ميدو بسهولة أثناء تدريبه لفريق وادي دجلة بالدوري في وقت سابق.
وخسر المصري البورسعيدى على يد حرس الحدود بثلاثة أهداف نظيفة فى الجولة الخامسة عشر ببطولة الدوري.
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