رياضة | لايتنينج يخطف صدارة دوري هوكي الجليد من ليفز

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لايتنينج يخطف صدارة دوري هوكي الجليد من ليفز

استعاد تامبا باي لايتنينج، صدارة القسم الشرقي لدوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، بعد فوزه 7-3 على فلوريدا بانثرز، وهزيمة تورونتو

مابل ليفز.

وأحرز 7 لاعبين أهداف لايتنينج، إذ افتتح ماثيو جوزيف التسجيل، بعد 59 ثانية من البداية، لكن تروي بروير أدرك التعادل، بعد أقل من دقيقة ونصف.

وأعاد نيكيتا كوتشروف التقدم لصاحب الأرض، بعد 9 دقائق و22 ثانية من بداية الشوط الأول، وعزز ياني جوردي وادم إرني من تقدم صاحب الأرض، قبل أن يقلص ألكسندر باركوف الفارق.

وأضاف ستيفن ستامكوس ورايان مكدوناه ودان جيراردي 3 أهداف متتالية في الشوط الثالث للايتنينج، ثم أحرز مايك هوفمان هدف بانثرز الثالث.

وخسر مابل ليفز 2-5 أمام كارولاينا هوريكانز ليفقد صدارة الشرق، وفاز نيويورك رينجرز 0-5 على جاره نيويورك أيلاندرز، وتغلب بيتسبرج بنجوينز 5-1 على دالاس مافريكس.

وتغلب واشنطن كابيتالز، حامل اللقب، 4-2 على شيكاجو بلاكهوكس، ونيوجيرزي ديفلز 5-2 على مونتريال كندينز.

واحتاج ديترويت رد وينجز إلى وقت إضافي ليفوز 3-2 على بوسطن بروينز، وانتصر بافالو سابرز 5-2 على فيلادلفيا فلايرز.

وتفوق مينيسوتا وايلد 6-4 على أوتاوا سيناتورز، وناشفيل بريدتورز 4-1 على سانت لويس بلوز، وفاز فيجاس جولدن نايتس 3-2 على أريزونا كايوتس بعد وقت إضافي.