رياضة | اليوم.. 3 مواجهات قوية في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 3 مواجهات قوية في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الخميس 3 مواجهات قوية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في افتتاح مباريات الجولة العاشرة، والتي تجمع بين الفتح وأحد، والفيحاء مع الحزم، والوحدة أمام الباطن.

ويحل أحد صاحب المركز الخامس عشر بست نقاط ضيفاً على الفتح الذي يمتلك 10 نقاط في المركز التاسع على أرض ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في تمام الساعة 1:45 ظهراً.

الحزم يواجه الفيحاء

فيما يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالمجمعة عند الـ 4:50 مساء اللقاء الذي يجمع فريق الفيحاء وهو يحتل المركز العاشر بعشر نقاط، بنظيره الحزم الذي جمع 11 نقطة وضعته في المركز الحادي عشر.

الوحدة يستضيف الباطن

أما فريق الوحدة الذي تمكن من جمع 15 نقطة احتل بها المركز الخامس، فيستضيف على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة اللقاء الثالث من الجولة العاشرة الذي يجمعه بفريق الباطن صاحب النقاط الثمانية والمركز الثالث عشر، وذلك عند الساعة 5:20م.