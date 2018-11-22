الأهلي المصري يسعي للعودة للإنتصارات أمام الوصل

يلتقى الأهلى مع الوصل في إياب مواجهات دور ال16 من بطولة زايد للأندية أبطال العرب " البطولة العربيه " ، فى تمام الخامسة والنصف من مساء غد الخميس، بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت الإمارت ، علماً بأن لقاء الذهاب ببرج العرب انتهى بالتعادل 2/2.

جماهير الأهلي المصري تترقب مواجهة الوصل لإستعادة الانتصارات بعد خسارة البطولة الافريقية علي يد الترجي التونسي .

وأكد المدير الفني للنادي الأهلي "باتريس كارتيرون" علي أهمية المبارت وأن الفريق هدفه تحقيق الفوز، غدًا، أمام الوصل الإماراتى من أجل إسعاد الجماهير وإهداء الفوز لها.

أضاف كارتيرون: "تحدثت مع اللاعبين، وحثثتهم على ضرورة تحقيق الفوز، والعودة للطريق الصحيح لاستعادة الانتصارات والبطولات"، موضحاً أن الفريق يمتلك لاعبين مميزين وقادرين على تخطي المرحلة الحالية.

وأشار كارتيرون: "سوف نخوض مباراة الوصل بكل قوة لإسعاد جماهير الأهلي، مؤكدًا أن الفريق قادر على العودة بقوة بداية من مواجهة الوصل الإماراتي، غدًا".

في الجانب الأخر طالب حسن العبدولي المدير الفني لنادي الوصل الإماراتي، لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز على الاهلى في المباراة المرتقبة التي تجمعهما غداً الخميس بملعب "زعبيل"، في "إياب" دور الـ 16 ببطولة كأس زايد للأندية الابطال "البطولة العربية".

عقد حسن العبدولي جلسه خاصة مع اللاعبين لتحذيرهم من الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، خصوصاً أن التأهل على فريق مثل الأهلي المصري، ومن قبله تجاوز اتحاد جدة السعودي، سيكون له انعكاس كبير على مسيرة الفريق في البطولة العربية، ويفتح باب الطموحات على مصراعيه للتقدم نحو المنافسة على اللقب.

وحذر قائد الوصل الإماراتى من انتفاضة الأهلى فى البطولة العربية.

وحول المنافسة القوية بين جماهير الوصل والأهلى فى المدرجات، وتأثيرها فى اللاعبين وقوة المباراة، قال "بالتأكيد ستكون الأجواء ممتعة بالنسبة لنا كلاعبين، ونحن نثق تماماً بأن الجمهور الوصلاوى سيحضر بقوة ويساندنا فى استاد زعبيل".

وأوضح لاعب الوصل أن فريقه سيخوض غداً الخميس واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم أمام الأهلى المصرى الذى يعد من أكبر الأندية فى الوطن العربى، من ناحية الإنجازات، وعدد الجمهور الذى يسانده، مشيراً إلى أن المنافس بات يركز على التتويج بلقب البطولة العربية ولديه الرغبة فى تعويض خسارته بطولة أفريقيا.

وأسفر الإجتماع الفنى لمباراة الأهلى والوصل الإماراتى الذى أقيم فى مقر نادى الوصل بإمارة دبى عن الاتفاق على ارتداء الأهلى "زيه الأحمر" المعتاد على أن يرتدى حارس المرمى الزى الأسود بالكامل، فيما يرتدى فريق الوصل الزى الأصفر وحارس مرماه الأخضر بالكامل.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على كل الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة، وعلى حضور الفريقين للملعب قبل بداية القاء بـ90 دقيقة.

قائمة الأهلي لمواجهة الوصل الإماراتي

وخلت قائمة الأهلي بدون أي ظهير أيمن في ظل إصابة الثنائي أحمد فتحي ومحمد هاني، وعدم جاهزية باسم علي، ومن المتوقع أن يعتمد كارتيرون في هذا المركز على كريم نيدفيد، الذي حل بديلًا لمحمد هاني في هذا المركز بمباراة الترجي التونسي بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وضمت القائمة 21 لاعباً هم:

محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي.

سعد سمير وساليف كوليبالي وأيمن أشرف وصبري رحيل وأحمد علاء، وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وحسام عاشور وهشام محمد.

وليد سليمان وناصر ماهر وإسلام محارب ومحمد شريف، وأحمد الشيخ وأحمد حمودي ووليد أزارو، ومروان محسن وصلاح محسن.

قائمة الوصل الإماراتي لمواجهة الأهلي المصري

تضم قائمة الوصل 20 لاعباً هم :

هم يوسف الزعابي، حميد عبدالله، سلطان المنذري،

عبدالرحمن علي، وحيد إسماعيل، عبدالله جاسم، سالم العزيزي،

عبدالله خميس، أحمد عيسى، على سالمين، حميد عباس،

خليل خميس، محمد سرور، خميس إسماعيل، يوسف أحمد، على صالح، اوه بان سوك، فابيو دى ليما، كايو كانيدو، فينيسيوس دى ليما.

وأعلن نادى الوصل الإماراتى، عن نفاد جميع التذاكر المخصصة للنادى الأهلى، فى مباراته المرتقبة أمام نظيره الوصل الإماراتي، فى إياب دور الـ16 للبطولة العربية للأندية "كأس زايد للأندية الأبطال".

وكتب الحساب الرسمى لنادي الوصل الإماراتي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "نفاد جميع التذاكر المخصصة لجماهير الأهلى المصرى والمقدرة بنسبة 25٪ من سعة استاد زعبيل".