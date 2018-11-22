صحيفة أمريكية: مونديال 2022 تحول إلى ورطة حقيقية لقطر

نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، تقريراً سلطت فيه الضوء على الأموال التي ألقى بها تنظيم الحمدين الإرهابي في الأرض من أجل استضافة كأس العالم 2022.

ورأت الصحيفة الأميركية أنه «من محاولة استعراض العضلات باستضافة مونديال 2022 إلى ورطة حقيقية، باتت جرأة الدوحة وإظهارها القوة والسلطة أمرا بعيد المنال حتى الآن».

وتطرقت الصحيفة إلى بنية تحتية في قطر تتضمن الملاعب وشبكات نقل ومواصلات بينها وفنادق وأماكن إقامة ومدينة كاملة بتكلفة 200 مليار دولار.

وأضافت: بـ«وهم بيّن» ظنت قطر أنها تمتلك «قوة ناعمة» حول العالم، فسارعت بجنون إلى إضاعة المليارات من أموال القطريين، في محاولة يائسة لتحويل نفسها إلى لاعب كبير في كرة القدم بالعالم، ولكسب عقول وقلوب المشجعين، غير أن السحر انقلب على تنظيم الحمدين، لتنفضح أمام دول العالم بـ«قوة» لم تثمر شيئاً.

وتابعت «نيويورك تايمز» أنه «على الأرض، حاولت الدوحة التوسع أفقياً عبر مجموعة من منظمات العمل من الباطن، فأطلقت منظمة «أسباير»، المالكة لعدة نواد صغيرة، ثم حاولت توسيع قنوات «بي إن سبورتس» الرياضية الاحتكارية، إلى محطة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.. كل ذلك كان المواطن القطري - ولا يزال - يتكبده من ماله الخاص».

ويبقى تنظيم قطر لكأس العالم 2022 بمثابة «الذروة»، التي طالما حلمت بها الدوحة، واليوم يبدأ العد التنازلي لـ4 أعوام قبل انطلاقه - مشكوك فيها حتى الآن - للمونديال؛ لأنه ببساطة على النظام القطري بناء بنية تحتية لكرة القدم من الصفر.

فساد ورشوة

ووفقا لتقرير «نيويورك تايمز» لم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ إذ انهالت اتهامات الفساد والرشوة والنصب على الفيفا والدوحة، قبل أن تطال الاتهامات «بلاتر» نفسه بفضيحة فساد كبرى أطاحت به وإدارته بالكامل، ثم إدانة وحبس عددٍ من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الذي يدعي أنه تغير بعد تلك الأحداث، إلا أن قضيته غير مقنعة بجانب أن الوصمة لا تزال موجودة بل وقد لا تختفي إلى الأبد.

وتشير الصحيفة الأميركية إلى أن البطولة الكروية لم تحرز تقدماً في هذا الشأن، مع استمرار منظمات حقوق الإنسان في الإبلاغ عن الإساءات الشنيعة في حق العمال المهاجرين بقطر، الذين يعمل أغلبهم هناك في مشروعات متعلقة بتنظيم كأس العالم.