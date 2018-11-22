شكرا لقرائتكم خبر عن قطار الزمالك يصطدم بطموحات الداخلية.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق الزمالك، فى السابعة من مساء اليوم، الخميس، لمواصلة مشواره فى لمسابقة الدورى بمواجهة الداخلية ضمن الأسبوع الـ15 بملعب بتروسبورت .

يدخل الزمالك المباراة منتعشًا بصدارة الدورى برصيد 26 نقطة بعد سلسلة الانتصارات المتتالية وكان آخرها الفوز على الإنتاج الحربى ويأمل المارد الأبيض فى مواصلة النتائج المميزة للهيمنة على صدارة البطولة فيما يحتل الداخلية المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة .

ويعانى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك من عدة غيابات فى مباراة الداخلية أبرزها الثنائى التونسى فرجانى ساسى وحمدى النقاز لوصولهما للقاهرة، قبل اللقاء بساعات قليلة عقب المشاركة مع نسور قرطاج فى ودية المغرب مساء الثلاثاء، وكذلك محمد عبد الغنى لتعرضه للإيقاف بعد طرده فى مباراة الإنتاج الحربى الأخيرة ومحمود حمدى الونش للإصابة فى العضلة الضامة، خلال معسكر المنتخب الوطنى الأخير لخوض مباراة تونس.

ويترقب أن يشهد تشكيل الزمالك اليوم ظهور محمد عبد السلام مدافع الفريق لأول مرة لتعويض غياب ثنائى الدفاع عبد الغنى والونش، فيما اقترب عمر السعيد من الاستمرار فى قيادة الهجوم للمباراة الثانية على التوالى فى ظل عودة الكونغولى كاسونجو للقاهرة قبل ساعات قليلة من اللقاء بعد مشاركته مع منتخب بلاده فى لقاء الكونغو برازفيل بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام الداخلية مكون من محمود جنش فى حراسة المرمى وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد السلام وحازم إمام فى الدفاع وطارق حامد ومحمود عبد العزيز فى وسط الملعب ومحمود كهربا ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وعمر السعيد فى الهجوم .

وفى المقابل يدخل فريق الداخلية مباراة الليلة بعد استكمال استعداداته لمواجهة الزمالك، ويفتقد الداخلية لجهود حسام باولو ومحمد مخلوف لاعبي الفريق، وذلك احترامًا لنظام التعاقدات مع نادى الزمالك، الذى اشترط عدم لعب الثنائى امام الفريق الأبيض بعد إعارتهما للداخلية، كما يفتقد فريق الداخلية لجهود لاعبه إبراهيم أبو اليزيد .

ويقدم الداخلية نتائج جيدة فى الدوري، واستطاع الفريق أن يحتل المركز التاسع برصيد 16 نقطة، بعد أن حقق الانتصار فى أربع مباريات وتعادل وخسر مثلها، وسيخوض الفريق هذه المواجهة تحت القيادة الفنية لعلاء عبد العال مدرب الداخلية، على أمل تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من المتصدر ليحسن من وضعه ويتقدم فى جدول الترتيب .

وسجل لاعبو الداخلية 16 هدفًا فى حين استقبلت شباك الفريق 17 هدفًا آخر، وكانت أخر مباريات الفريق أمام المقاولون العرب والتى جمعت الفريقين على استاد كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر المسابقة حيث خسر فريق الداخلية بهدفين نظيفين أمام ذئاب الجبل .