شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل نور الشربينى ونور الطيب لربع نهائى هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة وادى دجلة، والمصنفة الأولى عالميا، إلى دور الـ8 ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، وذلك بعد تغلبها على الأمريكية أماندا صبحى بنتيجة 3 / 1، فى مباراة استغرقت 44 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6، 11-6، 11-13، 13-11.

وتعتبر نور الشربينى حاملة لقب بطولة هونج كونج فى نسختها الماضية، والتى تعتبر واحدة من أكبر بطولات الاسكواش على مستوى العالم وفقا لنقاط التصنيف التى تضيفها للاعبين، وكذلك قيمة جوائزها المادية التى تبلغ 164 ألف دولار للرجال والسيدات.

وتُهيمن نور الشربينى على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش لأكثر من 31 شهرا منذ مايو 2016.

كما تأهلت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة وادى دجلة، والمصنفة الثالثة عالميا، إلى دور الـ8 ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، وذلك بعد تغلبها على نظيرتها الهندية جوشانا شينابا بنتيجة 3 / 1 فى مباراة استغرقت 41 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6، 11-4، 10-12، 11-8.

فيما ودعت هانيا الحمامى بطولة هونج كونج من دور الـ16، عقب خسارتها أمام نظيرتها النيوزيلاندية جويلى كينج بنتيجة 3 / 1 فى مباراة استغرقت 41 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-8، 7-11، 11-7، 11-3.

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نور الشربينى