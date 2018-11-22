شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا يرفض رحيل المحمدى ومتولى عن الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض البرازيلى يوسف فييرا فكرة رحيل أى لاعب من القوام الاساسى للفريق لاسيما الثنائى باهر المحمدى ومحمود متولى لاعبا الدراويش المتألقان واللذان يكثر الحديث عن مستقبلهما فى الميركاتو الشتوى . وعقد فييرا جلسة مع مسئولى الاسماعيلى رفض خلالها التفريط فى أى لاعب مع ضرورة دعم الفريق بخمسة صفقات سوبر تساعد على ترميم أوضاع الدراويش فى الدور الثانى للدوري . ويسعى الإسماعيلى للتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين أصحاب المهارة والخبرات لتدعيم صفوفه، خاصة أن الدراويش فى وضع سيئ بالوقت الحالى نظرًا لهبوط المستوى والتواجد فى المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة بجدول الدورى.

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