شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والداخلية اليوم الخميس 22 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الزمالك نظيره الداخلية، مساء اليوم الخميس الموافق 22 / 11 / 2018، فى اللقاء الذى سيقام على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الـ 15 بالدورى الممتاز ونستعرض فى التقرير التالى 5 معلومات حول المواجهة.

موعد مباراة الزمالك والداخلية والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك والداخلية فى السابعة من مساء اليوم الخميس، وستنقل المباراة عبر قناة On sport بجانب قناة النيل للرياضة فى المباراة التى يسعى فيها أبناء ميت عقبة لمواصلة صدارة الدورى الممتاز.

موقف الفريقين قبل المواجهة

يدخل الزمالك المباراة منتعشًا بصدارة الدورى برصيد 26 نقطة بعد سلسلة الانتصارات المتتالية وكان آخرها الفوز على الإنتاج الحربى ويأمل الفريق الأبيض فى مواصلة النتائج المميزة للهيمنة على صدارة البطولة فيما يحتل الداخلية المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة.

الغيابات تضرب الزمالك

ويعانى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك من عدة غيابات فى مباراة الداخلية أبرزها الثلاثى التونسى فرجانى ساسى و حمدى النقاز والكونغولى كاسونجو لوصولهم للقاهرة، قبل اللقاء بساعات قليلة عقب المشاركة مع تونس والكونغو وكذلك محمد عبد الغنى لتعرضه للإيقاف بعد طرده فى مباراة الإنتاج الحربى الأخيرة ومحمود حمدى الونش للإصابة فى العضلة الضامة، خلال معسكر المنتخب الوطنى الأخير لخوض مباراة تونس.

ويترقب أن يشهد تشكيل الزمالك اليوم ظهور محمد عبد السلام مدافع الفريق لأول مرة لتعويض غياب ثنائى الدفاع عبد الغنى والونش، فيما اقترب عمر السعيد من الاستمرار فى قيادة الهجوم للمباراة الثانية على التوالى فى ظل عودة الكونغولى كاسونجو للقاهرة قبل ساعات قليلة من اللقاء بعد مشاركته مع منتخب بلاده فى لقاء الكونغو برازفيل بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الداخلية

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام الداخلية مكون من محمود جنش فى حراسة المرمى وعبد الله جمعةو محمود علاء ومحمد عبد السلام و حازم إمام فى الدفاع وطارق حامد ومحمود عبد العزيز فى وسط الملعب ومحمود كهربا ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وعمر السعيد فى الهجوم.

الداخلية يفقد باولو ومخلوف

وفي المقابل يدخل فريق الداخلية مباراة الليلة بعد استكمال استعدادته لمواجهة الزمالك، ويفتقد الداخلية لجهود حسام باولو ومحمد مخلوف لاعبي الفريق، وذلك احترامًا لنظام التعاقدات مع نادي الزمالك، الذي اشترط عدم لعب الثنائي أمام الفريق الأبيض بعد إعارتهما للداخلية، كما يفتقد فريق الداخلية لجهود لاعبه إبراهيم أبو اليزيد ويقدم الداخلية نتائج جيدة في الدوري، واستطاع الفريق أن يحتل المركز التاسع برصيد 16 نقطة، بعد أن حقق الانتصار في أربع مباريات وتعادل وخسر مثلهم، وسيخوض الفريق هذه المواجهة تحت القيادة الفنية لعلاء عبد العال مدرب الداخلية، على أمل تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من المتصدر ليحسن من وضعه ويتقدم في جدول الترتيب.

وسجل لاعبو الداخلية 16 هدفًا في حين استقبلت شباك الفريق 17 هدفًا آخر، وكانت أخر مباريات الفريق أمام المقاولون العرب والتي جمعت الفريقين على استاد كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر المسابقة حيث خسر فريق الداخلية بهدفين نظيفين أمام ذئاب الجبل.