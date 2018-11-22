شكرا لقرائتكم خبر عن لهيطة يكشف أسباب غضب محمد صلاح من معسكر الفراعنة.. وفيديوهات الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اعترف ايهاب لهيطة مدير المنتخب بالأخطاء التى وقعت فى الأحداث التى شهدها معسكر اقامة المنتخب بأحد الفنادق المجاورة لاستاد القاهرة قبل التدريب الأخير للفريق.

أضاف ايهاب لهيطة أنه تحدث مع محمد صلاح عن هذه المشكلة عقب حديثه فى الفيديو الشهير، مؤكدًا أنه معترف بما حدث خاصة وان كل الجماهير التى كانت متجهة لاستاد القاهرة تواجدت بالفندق وكان الأمر بعيدًا عن الوضع الطبيعى لاقامة المنتخب، مشيرًا الى أن شعر بعد ذلك أنه كان يجب عليه القيام بمهام أكبر من التى قام بها لتوفير احتياجات الفريق.

وكشف ايهاب لهيطة عن أزمة تسريبات الفيديوهات التى قام بها بعض اللاعبين خلال معسكر المنتخب الوطني بنهائيات كأس العالم والتى كان بطلها عدد من اللاعبين على رأسها عصام الحضرى كابتن الفريق.

أضاف ايهاب لهيطة انه تحدث مع الحضرى وأبلغته بعدم قانونية تصوير أى من الفيديوهات أو الصور من معسكر الفريق وتم تدارك الموقف وعدم تكراره، موضحًا ان الحضرى قيمة كبيرة للغاية وقدم للكرة المصرية ويجب على الجميع احترام ما قدمه للفريق عبر تاريخه الطويل.

وتابع ايهاب لهيطة انه تحفظ فى الكثير عن المعلومات الخاصة بالفريق للحفاظ على الكيان واستقرار الفريق، وقال أن هناك اختلاف كبير بين كوبر وأجيرى مؤكدًا ان المدرب المكسيكى يسعى الى الاستفادة من اليوم الكامل بداية من الصباح، بينما يؤمن كوبر بمنح اللاعبين الراحة الكافية خلال فترات النهار حتى موعد التمرين، مشيرًا الى أن أجيرى يتمتع بقدر كبير من اللغة الانجليزية التى يسهل خلالها التفاهم مع اللاعبين بالاضافة الى التزامه بإجبار اللاعبين بالفطار والميزان فى الصباح وتدريبات اللياقة البدنية.

وأكد مدير المنتخب أنه لا صحة أن هناك كانت تفرقة بين اللاعبين من هيكتور كوبر خلال السنوات الثلاث الماضية كما يدعى البعض خاصة وان المدرب عملت معه وأرى أنه كان يتعامل بتلقائية مع كل اللاعبين لكنها من الجائز تكون مشاعر لاعبين من ظلم عدم المشاركة أو خلافه.

وقال أن الفترة الحالية صعبة للغاية نظرًا لفترة الاحلال والتجديد التى يقوم بها الجهاز الفنى حاليًا قائلًا: "الجهاز يعمل حاليًا بطول ساعات اليوم من اجل تنفيذ الأفكار التى جاءوا من خلالها، مشددًا على أن علاقته بالمهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة طيبة للغاية ومع كافة أفراد مجلس الإدارة.

ونفى ايهاب لهيطة ان يكون هناك حضور لأى فنان بمكان اقامة الفريق فى سانت بطرسبرج قائلًا: "تعليمات الفيفا تمنع وجود اى شخص بخلاف أعضاء المنتخب الوطنى الرسميين المشاركين فى البطولة" وهذا أمر يبعد اية شائعات بالنسبة للملف".