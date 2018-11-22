رياضة | تعرف على أهم مباريات الدوريات الكبري في أوروبا بعد إنتهاء التوقف الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أهم مباريات الدوريات الكبري في أوروبا بعد إنتهاء التوقف الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم مباريات الدوريات الخمس الكبري في أوروبا، بعد إنتهاء التوقف الدولي للمنتخبات، والذي يلعب خلاله جميع المنتخبات منافسات قارية.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات الدوريات الخمس الكبري.

*الدوري الإنجليزي :-

- مانشستر يونايتد × كريستال بالاس .. يوم السبت في الساعة 5 مساءً.

- واتفورد × ليفربول .. يوم السبت في الساعة 5 مساءً.

- ويست هام يونايتد × مانشستر سيتي .. يوم السبت في الساعة 5 مساءً.

- توتنهام هوتسبير × تشيلسي .. يوم السبت في الساعة السابعة والنصف مساءً.

- بورنموث × أرسنال .. يوم الأحد في الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

*الدوري الإسباني :-

- برشلونة وأتلتيكو مدريد .. يوم السبت في الساعة 9:45 مساءً.

- إيبار × ريال مدريد .. يوم السبت في الساعة 2 ظهرًا.

- إشبيلية × بلد الوليد .. يوم الأحد في الساعة الخامسة والربع مساءً.

*الدوري الإيطالي :-

- ميلان × لاتسيو .. يوم الأحد في الساعة 7 مساءً.

- يوفنتوس × سبال .. يوم السبت في الساعة السابعة والنصف مساءً.

- إنتر ميلان × فروزينوني .. يوم السبت في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

- نابولي × كييفو فيرونا .. يوم الأحد في الساعة الرابعة عصرًا.

*الدوري الألماني :-

- ماينز × بوروسيا دورتموند .. يوم السبت في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- بايرن ميونخ × ف. دوسلدورف .. يون السبت في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

*الدوري الفرنسي :-

- ليون × سانت إيتيان .. يوم الجمعة في الساعة 10 مساءً.

- باريس سان جيرمان × تولوز .. يوم السبت في الساعة السادسة مساءً.