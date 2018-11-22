رياضة | الزمالك يسعى للابتعاد بالصدارة على حساب الداخلية "الجريح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يسعى للابتعاد بالصدارة على حساب الداخلية "الجريح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره الداخلية في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري العام.

يسعى الزمالك في لقاء اليوم إلى تحقيق الفوز ومواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين لهدف، للابتعاد بالصدارة واستغلال تعثر بيراميدز في لقاء الأمس أمام وادي دجلة.

واستدعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس قائمة تضم كل من:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم " جنش " – عماد السيد.

خط الدفاع : محمود علاء – محمود عبد العاطى دونجا – حازم إمام – بهاء مجدى – محمد عبد السلام – كماتشو.

خط الوسط : طارق حامد – محمد عنتر – محمود عبد المنعم كهربا – محمود عبد العزيز – ابراهيم حسن – محمد ابراهيم – عبد الله جمعة – محمد حسن – مصطفى فتحى.

خط الهجوم :عمر السعيد – يوسف اوباما – حميد احداد.

ويفتقد الزمالك في مباراة الداخلية لخدمات الثلاثي الأجنبي، فرجاني ساسي وحمدي النقاز لاعبا منتخب تونس، والكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق لتواجدهم مع منتخبات بلادهم لخوض مباريات الأجندة الدولية.

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش"

الدفاع: بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبدالسلام - حازم إمام

الوسط: طارق حامد - محمود عبدالعزيز "زيزو" - محمود عبدالمنعم "كهربا" - يوسف أوباما - إبراهيم حسن

الهجوم: عمر السعيد

وعلى الجانب الأخر يتطلع فريق الداخلية في لقاء اليوم إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، ومحو أثار الهزيمة أمام المقاولون العرب في الجولة الماضية، لتحسين موقف الفريق بجدول الترتيب.

ومن المنتظر أن يبدأ الداخلية لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمود شديد - إبراهيم أبو اليزيد - أحمد صابر - أحمد عبد الجواد

الوسط: إيمانويل إجيبتور - سعيدو سيمبوري - إسلام جابر - مصطفى عز الدين - وجوهان لينون

الهجوم: حسين رجب

ويدخل الزمالك لقاء اليوم في المركز الأول برصيد 26 نقطة جمعهم من 8 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة، وسجل 24 هدفًا واستقبل 9 أهداف، أما فريق الداخلية فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة جمعها من 4 انتصارات و4 تعادلات و5 هزائم، وسجل 16 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري

مباراة الزمالك ضد الداخلية ستكون مذاعة عبر قناتي on sport، و NILe sport في تمام السابعة مساء الخميس الموافق 22 نوفمبر لعام 2018.