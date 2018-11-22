الان تتابع رئيس الاتحاد: أطالب بـ95% من مدرجات الجوهرة لمشجعي فريقي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:

وجه رئيس نادي اتحاد جدة نواف المقيرن رسالة لمسؤولي لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يطالب خلالها بتخصيص 95% من مدرجات ملعب (الجوهرة المشعة) لصالح جماهير فريقه خلال ديربي جدة.

ويلتقي الاتحاد مع جاره اللدود أهلي جدة يوم الأحد المقبل في قمة مباريات الجولة العاشرة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وكتب المقيرن، عبر حسابه الرسمي على تويتر “جماهيرية العميد وحضوره الطاغي، تستدعي أن يستأثر كبير جدة بــ 95% من المدرجات ويترك للجار البقية 5%”.

وأضاف: الأمر نسبة وتناسب بحسب التاريخ والأرقام والشعبية نتمنى من لجنة المسابقات تفهم ذلك، ونناشدها في إعادة النظر في النسبة.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في ترتيب جدول المسابقة برصيد 19 نقطة في حين يتذيل الاتحاد سلم الترتيب بنقطتين.